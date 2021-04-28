Уфа, , 11:56 — REGNUM Мужчина пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием грузового автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что ДТП произошло ночью 28 апреля в Мелеузовском районе на автотрассе Уфа — Оренбург: На 183 км этой дороги около села Зирган произошло столкновение встречных автомобилей «Лада Гранта», за рулем которой находился 26-летний мужчина и ГАЗ «Некст», под управлением 34-летнего жителя Уфы.

Отмечается, что водитель легковушки получил серьезные травмы: его срочно доставили в медучреждение.

По предварительной информации, ДТП произошло в тот момент, когда легковой автомобиль выехал на обгон. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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