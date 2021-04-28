Екатеринбург, , 12:02 — REGNUM В Свердловской области примерно на 12% уменьшилось количество уголовных деяний, связанных с насилием в семье. Соответствующие данные Свердловского областного суда передала журналистам региональный омбудсмен по правам человека Татьяна Мерзлякова.

Всего в 2020 году суды зарегистрировали 1593 таких деяния. Это на 11,8% меньше, чем в 2019 году (1807). Судьи рассмотрели 1287 уголовных дел, связанных с данными преступлениями, что меньше на 10,3% показателя 2019 года.

Уменьшилась и доля таких преступлений в общей статистике преступных деяний (2,7% от всех преступлений, в 2019 году — 3,1%).

Большая часть таких преступных деяний связана с посягательством на жизнь и здоровье «Количество таких преступлений по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 9,6%», — сообщается в статистике.

Отметим, ряд деятелей в сфере семейно-бытового насилия заявляют, что в ходе пандемии COVID-19 количество таких преступлений якобы выросло в России многократно. Однако приведенная статистика позволяет усомниться в данных высказываниях.

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