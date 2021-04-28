Черкесск, , 11:51 — REGNUM Курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии посетили в течение зимнего сезона 2020/2021 годов около 600 тыс. туристов. Это на 67% больше, чем годом ранее, сообщили 28 апреля в пресс-службе компании «Курорты Северного Кавказа» (КСК).

За пять месяцев «высокого» сезона канатными дорогами на «Архызе» воспользовались более 470 тыс. человек. Это стало рекордом за восемь лет работы курорта, отметили в компании КСК.

По словам её генерального директора Хасана Тимижева, с окончанием зимнего сезона поток туристов не должен прекратиться. Его руководство разрабатывает новые направления отдыха, в том числе организует для тех, кто приедет в период майских каникул, походы по туристическим тропам, катание на лошадях и горных велосипедах, полеты на парапланах.