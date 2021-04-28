Вашингтон, , 11:50 — REGNUM В сервисе Steam стартовало тестирование игры Black Skylands. Об этом сообщило издание PC Gamer.

Тестирование продлится до 30 апреля 2021 года. Сообщается, что в версии игры для теста будет доступно только обучение и будет полностью отсутствовать какая-либо сюжетная линия.

Релиз Black Skylands в раннем доступе Steam ожидается в конце июня 2021 года. Точная дата пока не называется.

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