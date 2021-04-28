Москва, , 11:50 — REGNUM «Единая Россия» обозначила свои приоритеты, среди них реализация послания президента РФ Федеральному собранию, выравнивание бюджетной обеспеченности регионов и обновление городского транспорта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов по итогам встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Первое — это межбюджетные отношения, выравнивание бюджетной обеспеченности регионов», — отметил Неверов.

Для фракции крайне важным является то, чтобы все программы, все социальные обязательства решались в полном объеме во всех регионах. Он сообщил о создании рабочей группы, которая будет искать решения чтобы диспропорция была ликвидирована.

«Еще одна тема — износ общественного городского транспорта. Мы предложили увеличить программу в 10 раз, и чтобы она была долгосрочной, на несколько лет», — сказал Неверов.

По его словам, это позволит загрузить российский автопром на выпуск трамваев, автобусов и поддержит муниципалитеты в обновлении городского общественного транспорта.

«Важно включить в программу регионы-реципиенты», — сказал парламентарий.

Еще одной темой стало комплексное развитие регионов, сказал Неверов.

Предложения глава правительства РФ поддержал, отметил парламентарий.

Мишустин в рамках отчета правительства РФ встречается с лидерами фракций Госдумы.

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