Москва, , 11:49 — REGNUM Жители Донецкой и Луганской Народных Республик не хотят войны с Киевом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Министр напомнил, что никто из этих районов на остальную Украину не нападал, их объявили террористами, на них нацелили сначала антитеррористическую операцию, потом операцию объединенных сил.

«Но у них нет никакого желания, мы это знаем твердо, вести войну с представителями киевского режима», — сказал Лавров в интервью РИА Новости.

Лавров уточнил, что западные страны предвзято оценивает ситуацию в Донбассе и безоглядно выгораживает действия Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что «если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать. Если говорить за украинскую сторону, за сторону Зеленского, я не берусь гадать, потому что, по внешним признакам, главное для него — это удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам».

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