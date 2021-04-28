Москва, 28 апреля 2021, 11:49 — REGNUM Жители Донецкой и Луганской Народных Республик не хотят войны с Киевом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Министр напомнил, что никто из этих районов на остальную Украину не нападал, их объявили террористами, на них нацелили сначала антитеррористическую операцию, потом операцию объединенных сил.
Лавров уточнил, что западные страны предвзято оценивает ситуацию в Донбассе и безоглядно выгораживает действия Киева.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что «если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать. Если говорить за украинскую сторону, за сторону Зеленского, я не берусь гадать, потому что, по внешним признакам, главное для него — это удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам».
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