Москва, , 11:49 — REGNUM Подъём числа выявленных случаев коронавируса в России есть, однако говорить о третьей волне коронавируса преждевременно. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, комментируя информацию Bloomberg о «начале» третьей волны коронавируса в России.

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«Действительно, есть подъём, но это не волна, а такой вот плавный подъёмчик, и чтобы он не перерос в волну, надо соблюдать режим противоэпидемический, потому что ещё далеко не все привились, не все переболели, поэтому иммунной прослойки недостаточно для того, чтобы остановить новый подъём», — сказал Покровский.

По его словам, существующие ограничения «пока ещё снижать нельзя».

Покровский выразил надежду на то, что «майское разобщение людей, что будут на дачах, меньше будут встречаться друг с другом — это будет способствовать снижению».

При этом специалист подчеркнул, что опасность возникновения нового подъёма числа выявленных случаев заражения коронавирусом существует: «Это связано с тем, что упал противоэпидемический режим именно со стороны самих наших москвичей. Я вижу, в метро стало намного меньше людей в масках, уже нет таких строгих проверок на транспорте, чтобы все были в масках. На улицах практически не встретишь людей в масках».

По словам представителя Роспотребнадзора, всё это способствует тому, что число новых случаев не снижается, «и даже в последнюю неделю отмечается умеренный подъём»: «Самое главное сейчас — это построже соблюдать противоэпидемический режим, и никакого подъёма не будет».