Москва, 28 апреля 2021, 11:49 — REGNUM За последние сутки выявлено 1840 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 апреля сообщили в оперативном штабе столицы.
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«Подтверждено 1840 новых случаев заражения, госпитализировано 1017 человек, скончались 54 пациента», — рассказали в штабе.
За сутки выздоровели 1688 ковид-пациентов.
В штабе напомнили, что москвичам с симптомами ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача.