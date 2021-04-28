Сеул, , 11:51 — REGNUM В апреле 2021 года индекс потребительских настроений в Южной Корее составил 102,2 пункта, что на 1,7 пункта выше, чем в марте текущего года. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, показатель превышает отметку 100 пунктов на протяжении двух месяцев подряд.

Эксперты отмечают, что увеличение индекса связано с ростом экспорта товаров из Южной Кореи, вакцинации от COVID-19 и улучшения ситуации на рынке труда.

Индекс потребительских настроений — это показатель, указывающий на отношение жителей страны к своему нынешнему состоянию, перспективам на будущее и будущему страны. Если данный показатель выше 100 пунктов, то население страны оптимистично относится к экономике и перспективам на будущее, если ниже 100 пунктов — пессимистично.