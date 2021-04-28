Липецк, , 11:48 — REGNUM В Липецкой области прокуратура через суд пытается взыскать с подрядчика экологический ущерб, причиненный почвам при строительстве объекта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Подрядчик ООО ТК «Руслан 1» в рамках госконтракта строит автодорогу «Восточный обход промышленной зоны г. Липецка». На земельном участке общей площадью 6007,443 га, предназначенном для сельскохозяйственного производства, на площади не менее 2,11 га имеются следы работ, связанных с нарушением почвенного покрова. Разрешения на такие работы администрация Грязинского муниципального района не давала, уведомления с приложением согласованного и утвержденного проекта рекультивации земель в контролирующий орган также не поступало. Мероприятия по защите земель от деградации не проводятся.

В отношении ООО ТК «Руслан-1» было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Порча почв». Размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, составил 17 млн 240 тыс. рублей. Компенсацию требуют с подрядчика через суд.