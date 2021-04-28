Москва, , 11:48 — REGNUM Росавиация, Роспотребнадзор и МИД РФ по поручению зампреда правительства и председателя Оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяны Голиковой оценят возможность возобновления авиарейсов по зарубежным направлениям, Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Решение о возобновлении полётов российских туристов за границу должны быть предоставлено до 11 мая 2021 года. Планируется возобновить регулярное авиасообщение с 20-ю странами. среди них — Австрия, Болгария, Дания. Израиль, Кипр, Молдавия, Польше и др.

Также Оперштаб предлагает оценить возможность увеличения количества авиарейсов ещё в 19 стран, среди них — Азербайджан, Армения, Белоруссия, Египет, ОАЭ, Финляндию,

Японию и др. Кроме того, будет рассмотрена возможность открыть международные рейсы аэропорты восьми городов России.

Как сообщало ИА REGNUM, российским туроператорам рекомендовано не продавать туры в Турцию и Танзанию на даты после 1 июня, заявила глава Оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова.

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