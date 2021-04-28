Псков, , 11:50 — REGNUM В Псковской области выявлено два новых очага коронавируса. Один обнаружен в Псковском государственном университете, куда из Индии прибыли студенты, зараженные коронавирусом. Второй очаг — в Новоржеве, где COVID-19 подтвердился у четырех учителей и семи учащихся. Об этом 28 апреля сообщили в региональном оперативном штабе.

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«В обоих случаях проводятся необходимые противоэпидемические меры, выявляется круг контактных лиц», — говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Псковской области выявлено 36 122 зараженных, в том числе 65 — за последние сутки. Отметим, это на 13 человек больше, чем сутками ранее. Выздоровели 26 635 человек, в том числе 213 человек выписали по выздоровлению 27 апреля. Умерли 334 человека, в том числе три летальных исхода зафиксировали за минувшие сутки.

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