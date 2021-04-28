Пенза, , 11:58 — REGNUM В Пензенской области 28 апреля с 10:00 (мск) открыта площадка для вакцинации от коронавируса в торговом центре «Сан и Март». Процедура в целом занимает около 45 минут. На медосмотр и прививку отводится 10−15 минут, остальные полчаса — на поствакционный осмотр, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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На сегодняшний день первым компонентом вакцины привили 103 333 человека, закончили иммунизацию 62 760 жителей.

С 29 апреля прививочный пункт откроется в торговом центре «Пассаж». Привиться здесь можно ежедневно до 18:00 часов, включая выходные дни.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за распространения новой коронавирусной инфекции режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до конца мая.

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