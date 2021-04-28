28 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Детские учреждения закрытого типа в Алтайском крае очень не любят рассказывать о том, как живётся там воспитанникам. Как правило, все скандалы не выходят за стены детских домов. Но бывают исключения. Вероятно, одно из некогда лучших социальных учреждений региона пытаются закрыть: дети, которым и так не повезло с родителями, ощущают себя дважды преданными.

Светлана Шаповалова, , 12:46 — REGNUM Детский дом в Алтайском крае, где при открытии были созданы лучшие в регионе «условия для содержания, воспитания и развития детей, нуждающихся в особой заботе государства», находится на грани закрытия. Но все попытки узнать, почему в спецучреждение не принимают новых воспитанников, почему в интернет-информерах данное учреждение числится «временно закрытым» и зачем в спешном порядке расселили большую часть воспитанников, почти не увенчались успехом.

Беспризорники Иван Шилов © ИА REGNUM

На официальный запрос редакции ИА REGNUM краевое министерство образования и науки заявило, что не несёт ответственности за достоверность данных, размещённых о детских домах региона в интернете. Дополнительно сообщается, что в 2021 году перевод воспитанников из детского дома в иные центры не осуществлялся.

Также отмечено, что обстоятельства, изложенные в статье «Чуть что — сразу в дурку: что происходит в «закрытом» алтайском детдоме», проверяются правоохранительными органами.

Между тем чиновникам был задан конкретный вопрос о дальнейшей судье данного учреждения. На что был получен уклончивый ответ, мол, в настоящее время детский дом функционирует.

«Вопросы оптимизации деятельности краевых государственных учреждений урегулированы постановлением администрации Алтайского края от 21.12. 2010 № 572 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации краевых государственных, а также утверждения уставов в краевых государственных учреждений и внесения в них изменений», — сказано в ответе за подписью заместителя министра краевого министерства Ларисы Исаковой.

Лариса Исакова Admzarinsk.ru

От себя заметим, что краевой минобр в лукавстве не упрекнешь, но чиновники умолчали о том, что подопечных данного детского дома стали переводить в другие учреждения год назад, когда в стране был объявлен всеобщий карантин в связи с пандемиией коронавируса.

Напомним, брат и сестра, которых в апреле 2020 г. перевели в барнаульский детский дом, отмечали, что чувствовали себя обманутыми. По словам матери воспитанников (Анны N.), директор барнаульского детдома сама была в недоумении, почему детей вот так по детским домам спешно раскидывают. Педагог, отмечала Анна, особенно удивилась тому обстоятельству, что дети прожили в детдоме девять лет, после чего их просто срывают с места и увозят.

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Напомним, скандальным детский дом стал из-за постоянно меняющегося руководства, которое, по наблюдениям воспитателей, больше не о детях заботилсь, а о своем благополучии и спокойствии. Воспитанниками практически не занимались, дети были предоставлены сами себе. На этом фоне произошло несколько историй, которыми занялось следствие.

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Один из последних инцидентов произошёл в апреле 2021 года: к 16-летнему Сергею N. могли применить карательную психиатрию за то, что он слишком настойчиво интересовался будущим детдома.

Выяснилось, что мальчика, в частности, насторожило то, что на различных информерах в интернете уже год обозначено: детский дом временно не работает. Сопоставив данное обстоятельство с постоянным сокращением персонала детского дома, отсутствием новых воспитанников и переводом детей в другие детские дома, он обратился за разъяснениями к воспитателям и директору. Но вместо ответа последовало направление в психдиспансер. Только вмешательство алтайского омбудсмена Ольги Казанцевой помогло вернуть ребёнка «домой».

Эжен Делакруа. Заточение Хилона (Шильонский узник). 1834

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Из разговоров корреспондента ИА REGNUM с воспитанниками выяснилось, что те, кто там ещё остался, не хотят, чтобы их переводили в другие учреждения. Они считают этот детский дом своим единственным домом, а сотрудников, которые, возможно, скрывают информацию о закрытии, — предателями.

Детская обида — особенно если речь идет о ребятах, которым не повезло с родителями — не может не трогать за душу. «Нам врут? Нас предают?» — написал в социальной сети «Одноклассники» один из будущих выпускников.

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