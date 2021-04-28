Калуга, 28 апреля, 2021, 11:51 — ИА Регнум. На территории Калужской области в январе-марте 2021 года за счёт всех источников финансирования построено 1799 квартир общей площадью 137,6 тыс. кв. метров, или 86,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом 28 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройка

По данным статистики, населением области за счёт собственных и заёмных средств построен 571 жилой дом общей площадью 67,9 тыс. кв. метров (49,4% всего введенного жилья по области, в январе-марте 2020 года — 63,5%).

Ввод жилых домов в первом квартале 2021 года осуществлялся во всех муниципальных районах и городских округах области, кроме Медынского, Мосальского, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных районов.