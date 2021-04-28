Санкт-Петербург, , 11:47 — REGNUM За последние сутки, 27 апреля, в Петербурге выявили 723 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 28 апреля в федеральном оперштабе. Это на 11 случаев больше, чем сутками ранее. Суточная цифра новых носителей увеличивается четвертый день подряд.

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Смертность от COVID-19 за минувшие сутки несколько снизилась: зафиксировано 34 смерти, это на четыре случая меньше, чем в предыдущий день.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 414 299 случаев заражения. От COVID-19 скончались 13 154 человека, выздоровели 372 685 человек. За последние сутки в городе обследовали на коронавирус 18 894 человека.

В Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5248 коек, 20% из них на 27 апреля были свободны.

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