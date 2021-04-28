Манила, , 11:23 — REGNUM Поставка первой партии российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции, запланированная на апрель, не будет осуществлена в срок. 15 тыс. доз препарата что не были загружены на коммерческий рейс Qatar Airwyas, который должен был прибыть на Филиппины к 11 часам вечера сегодняшнего дня, 28 апреля. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN News.

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Как пояснил официальный представитель президента Филиппин Гарри Роке, поставка переносится «из-за отсутствия прямых рейсов из России».

«Подтверждаем, что логистические проблемы привели к задержке прибытия пробной партии «Спутника V», — сказал Роке.

Кроме того, по его словам, пока нет возможностей обеспечить должный температурный режим для хранения препарата. Он добавил, что получить изначальный заказ российской вакцины планируется в мае.

«Координатор программы вакцинации Карлито Галвес предпринял шаги для разрешения этих проблем», — подчеркнул он.

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Препарат планируется загрузить на другой рейс Qatar Airways, который прибудет из Москвы в Манилу 1 мая.

Добавим, что по состоянию на 25 апреля на Филиппинах сделано не менее 1,7 млн прививок от коронавируса. В планах властей вакцинировать к концу года от 50 млн до 70 млн местных жителей для формирования коллективного иммунитета.