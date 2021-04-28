Ростов-на-Дону, , 11:23 — REGNUM Работники рынков, существующих в Ростове-на-Дону на протяжении не одного десятка лет, пригрозили перекрыть участок трассы М-4 «Дон», если им не позволят возобновить свою деятельность. Собрание предпринимателей объединило более тысячи человек.

О возможной массовой забастовке торговцы заявили в ходе встречи с представителями администрации Аксайского района. В результате стороны договорились о создании инициативной группы численностью 100 человек. Люди встретятся с властями для конструктивного диалога. Представители диаспор, по данным телеграм-канала donnews.ru, встретятся с одним из заместителей донского губернатора.

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ИА REGNUM сообщало, что донская полиция устроила масштабный рейд на рынках «Атлант», «Алмаз», «Классик» и «Овощной». В результате были задержаны минимум 460 нелегальных мигрантов, которых депортируют из России в ближайшие дни.

Территория ростовских рынков обнесена бетонными блоками. Ранее торговцам выдали уведомления о прекращении о прекращении действия договоров аренды.

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