Ярославль, 28 апреля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. 28 апреля на заседании муниципалитета Ярославля возникла перепалка между мэром Ярославля Владимиром Волковым и депутатом Анатолием Кашириным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Анатолий Каширин

Каширин заявил, что мэр Владимир Волков может быть связан с компанией, которая якобы получила кредит от принадлежащего мэрии предприятия.

«Наше муниципальное акционерное общество «Ярославские энергосистемы» выделили в виде займа 7 миллионов рублей ООО «Ключ здоровья». Наше полунищее, можно сказать, муниципальное акционерное общество на каком-то основании выделило ООО 7 миллионов! Почему именно ООО «Ключ здоровья»? И ответ на вопрос находится в публикациях СМИ, потому что этот ООО некоторым образом связан, его соучредители были когда-то соучредителями компании, которой руководил мэр Владимир Михайлович Волков. Я думаю, что этот вопрос к прокуратуре, почему мы разбрасываемся миллионами?», — сказал депутат Анатолий Каширин.

Похожее заявление Анатолий Каширин делал и на заседании 7 апреля. Тогда он обвинил мэра в связях с владельцами торгового центра, которому якобы помогает мэр. Тогда Владимир Волков обещал подать на депутата в суд. На этот раз Владимир Волков предложил отправить народного избранника на учёбу.

«Мне бы все-таки хотелось публично обратиться к депутату Каширину. Коллеги, подучите его, дайте советы. Для того, чтобы выносить этот вопрос, надо сначала его рассматривать на комиссии, а такое полное неуважение ко всем присутствующим. Вот эти ваши новости бесконечные, которые вы где-то из пальца высасываете. Они ни жителям не интересны ни, тем более, коллегам. Вы подучитесь, и если у вас есть вопросы, вы приходите — я вам отвечу на любой вопрос. Приходите еще раз и любой вопрос задавайте, а не здесь, под камеры, чтобы где-то это пофонило. Мы можем даже вам обучение оплатить, если оно необходимо с точки зрения финансов», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Стоит отметить, что иск о защите чести и достоинства по поводу выступления Каширина на предыдущем заседании, так пока в суд и не поступил.