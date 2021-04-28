Москва, , 11:19 — REGNUM Производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» начнётся в Мексике в мае 2021 года. Об этом говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

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«Производство [вакцины «Спутник V»] в Мексике начнется уже в мае», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что «Спутник V» спасает жизни жителей Мексики и «показывает отличные результаты с точки зрения безопасности и эффективности».