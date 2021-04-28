Орел, , 11:18 — REGNUM Новый жилой дом планируют возвести на месте обрушившегося в августе 2017 года дома №68 по набережной Дубровинского в Орле.

В соответствии с постановлением мэра Орла по вопросу предоставления земельного участка под строительство многоэтажного дома по адресу набережная Дубровинского, 68, объявлены публичные слушания, они назначены на 29 апреля. Уведомления о проведении слушаний получили жители соседних домов как правообладатели смежных участков. Вид разрешенного использования этого участка — среднеэтажная застройка (этажность пять — восемь этажей), уточнил «Вечерний Орёл».

Как сообщало ИА REGNUM, стена аварийного жилого дома №68 на набережной Дубровинского в Орле, получившего у жителей название «карточный домик», обрушилась утром 29 августа. В результате обрушения никто не пострадал. Дом был построен в 1955 году, и за весь этот период капитального ремонта не видел. За неделю до обрушения стены администрация города приняла решение об отселении жильцов, однако согласились или успели переехать не все — на момент обрушения стены в доме находились восемь человек.