Сан-Франциско, США, , 11:17 — REGNUM «Даллас Маверикс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 133:103.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, записавший в свой актив 39 очков.

В составе «Голден Стэйт» наибольшую результативность показал разыгрывающий Стефен Карри, набравший 27 очков.

На сегодняшний день «Даллас» занимает девятое место в турнирной таблице НБА. «Голден Стэйт» идёт на 17-м месте.

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