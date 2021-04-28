Тверь, , 11:17 — REGNUM Арбитражный суд Тверской области удовлетворил банкротный иск муниципального унитарного предприятия ЖКХ «Дмитрова Гора» Дмитровогорского сельского поселения (МУП ЖКХ «Дмитрова Гора») и ввёл в отношении него первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Оно продлится до 27 сентября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Временным управляющим предприятия утвердили Олега Дронова — члена ассоциации СРО «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих».

Претензии к должнику также появились и у ООО «Газпром межрегионгаз Тверь». Их сумма — 7 019 249,59 рубля. Заявление рассмотрят 17 июня 2021 года.

Напомним, иск был подан в марте 2021 года. Одновременно был заявлен неподъёмным долг в размере 12 млн рублей. Тогда же похожее заявление подало и другое госпредприятие из Ржева Тверской области — «Дирекция единого заказчика», заявившее долги на 60,8 млн рублей.