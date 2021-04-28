Пермь, , 11:17 — REGNUM В Перми с 29 апреля по 1 мая будут работать пасхальные ярмарки, сообщает пресс-служба мэрии.

На площадках организуют пасхальную фотозону, игры и мастер-классы. На ярмарках покупателям предложат натуральные продукты и товары ручной работы. На ярмарке по улице Ласьвинской каждый час запланировано шоу голубей.

«Жителей приглашают на ярмарку, чтобы купить продукты на праздничный стол, а также весело провести время с семьёй», — отмечают в мэрии.

Стоит отметить, что Пасха в 2021 году приходится на 2 мая. Предшествующая неделя называется страстной. Верующие вспоминают страсти Господни в последнюю неделю его земной жизни. Во время Страстной седмицы на постящихся накладываются дополнительные запреты и ограничения: духовная жизнь выходит на первый план. Увесилительные мероприятия не уместны для данного периода.