Варшава, , 11:16 — REGNUM 27 апреля в Президентском дворце Варшавы состоялась встреча главы польского государства Анджея Дуды с представителями польского крупного и среднего бизнеса, которые понесли убытки из-за локдауна, связанного с пандемией коронавируса. Об этом сообщает сайт польского лидера President.pl.

Анджей Дуда во время встречи заверил бизнесменов, что правительство в ближайшее время начнет медленный процесс «размораживания» экономики. По его словам, это будет происходить с учетом региональных эпидемических условий.

«Мы видим проблемы, с которыми столкнулся бизнес. Особенно в сферах общественного питания, гостиничного бизнеса и сферы услуг и отдыха. Хотим сообщить, что эти проблемы будут решены», — заявил президент.

Принимавший участие во встрече министр развития Польши Ярослав Говин сообщил, что, по планам правительства, с 4 мая в стране может быть полностью открыт сектор розничной торговли. С этого же времени гостиницы получат возможность заполняться посетителями на 50%. Фитнес-клубы и другие спортивные учреждения возобновят работу при условии соблюдения санитарных ограничений. Как оценивает министр, с 1 июня может быть открыта вся экономика республики.

Как сообщало ИА REGNUM, до 25 апреля в Польше были закрыты все парикмахерские и салоны красоты, а также детские сады и ясли. До этого были приняты и иные ограничения: все школы в республике переведены на дистанционное обучение, закрыты отели, магазины в торговых центрах (за исключением продуктовых), закрыты места проведения досуга — кино, театры, музеи, а также всех бассейны и иные спортивные объекты.

С 26 апреля в стране была восстановлена очная форма обучение младших школьников, а также возобновили работу салоны красоты и парикмахерские.