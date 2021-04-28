Псков, , 11:20 — REGNUM Органы власти Псковской области перейдут в «сберегательный» режим работы на время майских праздников, которые второй год подряд увеличены из-за эпидемиологической обстановки. Медучреждения региона продолжат свою полноценную работу, в то время как в школах и детских садах с 4 по 7 мая будут работать только дежурные группы. Об этом 28 апреля сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля президент РФ Владимир Путин после просьбы главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские каникулы непрерывными подписал указа, согласно которому дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно будут нерабочими днями с сохранением за работниками заработной платы.

По словам Михаила Ведерникова, администрация Псковской области, муниципальные органы власти региона будут работать с количеством сотрудников, необходимым для обеспечения деятельности всех основных направлений.

«Больницы, поликлиники, пункты вакцинации, центры занятости, центры социального обслуживания, транспортные, дорожные и коммунальные предприятия, МФЦ, — должны работать бесперебойно», — резюмировал губернатор.

Что касается школ и детских садов, то они будут работать в формате дежурных групп.

«Помните, что решение о дополнительных выходных днях, прежде всего принято, чтобы минимизировать перемещения граждан внутри регионов. Постарайтесь распланировать свой отдых в соответствии с этим», — указал губернатор региона.

Михаил Ведерников также предупредил местных жителей, что в майские праздники в регионе будет много гостей из других городов. Поэтому необходимо соблюдать социальную дистанцию, правильно носить средства индивидуальной защиты и обрабатывать, мыть руки.