Кито, , 11:16 — REGNUM Пожилые жители Эквадора старше 85 лет смогут привиться от COVID-19 без предварительной записи. Об этом говорится в сообщении минздрава страны.

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Данная мера будет применяться во всех пунктах вакцинации на территории Эквадора. Пожилые лица смогут воспользоваться правом вакцины без записи ежедневно после 15:00.

Решение было принято после того, как в ряде пунктов вакцинации стали скапливаться очереди, а некоторые люди в очередях оказались на улице под проливным дождём. Министр здравоохранения Эквадора Камило Салинас уже извинился перед гражданами за доставленные неудобства.