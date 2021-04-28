Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:23 — REGNUM Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев оказался недоволен работами по ремонту моста по улице Циолковского, сообщают журналисты.

Как передают «Все новости», мэр раскритиковал компанию-подрядчика «УралСтройМонтаж», проводящую работы. Пинаеву не понравились низкие темпы подготовки моста к реконструкции.

Глава города пригрозил, что не станет подписывать постановление о закрытии моста для движения, пока объект полностью не подготовят к реконструкции.

«Я вам не дам пальцем шевельнуть, пока не увижу здесь технику и людей, хотите обижайтесь на меня, хотите нет. Ничего не сделано, будем расторгать контракт с такими работами», — сказал Пинаев.

Как сообщало ИА REGNUM, мост соединяет центр Нижнего Тагила с районом Тагилстрой.

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