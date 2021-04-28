Москва, , 11:15 — REGNUM Посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш прибыл в министерство иностранных дел России, сообщает 28 апреля ИА REGNUM.

Дипломат вызван в МИД РФ после заявления латвийских властей о высылке российских дипломатов. О вызове послов Латвии, Литвы, Эстонии и Словакии сообщили в российском МИД 27 апреля.

Напомним, 23 апреля Латвия, Литва и Эстония заявили о высылке российских дипломатов. Власти этих стран обвинили дипломатов в деятельности, несовместимой в дипломатическим статусом.

22 апреля власти Словакии объявили персонами нон грата трех российских дипломатов.

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