Москва, , 11:19 — REGNUM Крупную партию медицинской помощи Россия направит Индии в ближайшие дни. Об этом говорится в опубликованном 28 апреля сообщении российского МИД.

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Так Россия намерена помочь дружественной стране побороть эпидемию коронавирусной инфекции. Крупную партию помощи направят срочным рейсом МЧС РФ.

Груз будет включать «кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, антиковидные препараты и другие необходимые медицинские и лекарственные средства», уточнили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индии отмечается резкий рост заболеваемости COVID-19. Так, за сутки 27 апреля в стране выявили 323,1 тыс. новых случаев болезни.

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