Хьюстон, США, , 11:14 — REGNUM «Миннесота Тимбервулвз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 114:107.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, записавший в свой актив 31 очко.

В составе «Хьюстона» наибольшую результативность показал центровой Келли Олиник, набравший 28 очков.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает 28-е место в турнирной таблице НБА. «Хьюстон» идёт на 30-м месте.

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