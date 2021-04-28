Токио, , 11:14 — REGNUM Японский поп-исполнитель Коичи Домото объединился с компанией Square Enix для работы над своим новым альбомом Playful. Об этом сообщило издание Kotaku.

Square Enix создала для артиста небольшой анимационный ролик, который станет дополнением к альбому. Зрители отметили, что графика в нём очень похожа на графику в играх серии Final Fantasy.

Ранее Коичи Домото признался, что является большим фанатом франшизы Final Fantasy. По его словам, он играл в Final Fantasy XI около семи лет, суммарно проведя в игре 900 дней (игрового времени).

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