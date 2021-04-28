Джакарта, 28 апреля 2021, 11:12 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо не поедет в родной город Соло во время предстоящего праздника «Идул Фитри», сообщает Kompas.
«Президент, вице-президент, все министры, все руководители учреждений не поедут в родные города на праздник», — заявил пресс-секретарь президента Индонезии Фаджроэль Рахман.
Власти подадут пример всему индонезийскому сообществу. Правительство наложило запрет на возвращение в родные края и посещение родственников в праздник «Идул Фитри» с 6 по 16 мая 2021 года из-за эпидемии коронавируса.