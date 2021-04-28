Тампа, США, , 11:10 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 116:103.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Торонто» Кайл Лоури, записавший в свой актив 24 очка.

В составе «Бруклина» наибольшую результативность показал Джефф Грин, набравший 22 очка.

На сегодняшний день «Бруклин» занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА. «Торонто» идёт на 23-м месте.

«Бруклин» является лидером Восточной конференции НБА и стал вторым клубом, обеспечившим себе место в плей-офф турнира. Ранее это сделала «Юта Джаз».

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