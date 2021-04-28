Казань, , 11:16 — REGNUM В Казани в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» и региональной программы по строительству и реконструкции очистных сооружений централизованных систем водоотведения в течение трех лет реконструируют весь комплекс биологических очистных сооружений канализации (БОСК). Капремонт не проводили с момента постройки в 1974 году, сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы проведут поэтапно, без остановки непрерывного производства очистки поступающих стоков. До 2023 года планируется закончить реконструкцию воздуходувной станции, песколовку второй очереди, четыре первичных отстойника, четыре аэротенка, здание решеток №2, шесть вторичных отстойников, построить два дополнительных аэротенка, два вторичных отстойника, канал очищенных стоков, пять иловых насосных станций, здание обезвоживания песка, центральную распределительную подстанцию, трансформаторную подстанцию, здание административно-бытового комплекса, установку воздухоочистки. На эти цели предусмотрено 3,6 млрд рублей.

В период с 2023 по 2024 годы за 2,6 млрд рублей реконструируют здание решетки №1, песколовки 1-й очереди, восемь первичных отстойников, 7 аэротенков и 8 вторичных отстойников.

Помимо этого, на объекте предусмотрено строительство и реконструкция наружных сетей водоснабжения, канализации и тепловых сетей, наружных сетей связи и благоустройство территории.

После реконструкции улучшится качество очистки, и уменьшатся объемы сброса загрязняющих веществ. В настоящее время ежедневно БОСК принимает до 450 тыс. куб. метров канализационных стоков со всей Казани.

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