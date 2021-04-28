Нью-Йорк, США, , 11:14 — REGNUM Блогер из Нью-Йорка Джессика Бове насмерть сбила 43-летнего полицейского. Об этом 28 апреля сообщает издание Life.ru.

По данным издания, Бове провела прямую трансляцию на тему суда над полицейским Дереком Шовином, которого ранее признали виновным в убийстве Джорджа Флойда. В течение прямого эфира блогер пила алкоголь и выступала с жёсткой критикой в адрес служителей правопорядка.

После стрима Джессика Бове выехала на скоростную автостраду Лонг-Айленда, движение на которой регулировал Анастасиос Цакос. На полном ходу она насмерть сбила полицейского и скрылась с места ДТП.

Добавим, что блогера задержали, она находится под домашним арестом. Бове грозит до 15 лет тюрьмы.

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