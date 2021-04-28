Самара, , 11:12 — REGNUM Мужчину заподозрили в попытке приобретения документов режимного предприятия для зарубежных конкурентов в Самарской области. Об этом 28 апреля сообщает TLT.ru, ссылаясь на УФСБ по региону.

Сообщается, что подозреваемый житель Самары был задержан в январе текущего года при попытке получения секретных документов у сотрудника местного предприятия.

«Установлено, что данное лицо является сотрудником компании, действующей в интересах иностранных предприятий, при этом попытка приобретения документов совершена в целях получения преимуществ зарубежных конкурентов при заключении договоров с потенциальными заказчиками», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ РФ по Самарской области.

Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на получение сведений, составляющих коммерческую тайну.

Расследование дела продолжается.