Рим, , 11:10 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане. Об этом он заявил 27 апреля в интервью итальянскому изданию la Repubblica.

«Святой Престол мог бы стать идеальным местом для разговоров о мире в Донбассе», — сказал Зеленский.

По его словам, Ватикан отличается от других игроков мировой политики тем, что действует исключительно моральной силой, не имея военно-политических или экономических интересов.

Напомним, ранее президент России заявил, что не будет обсуждать с Зеленским ситуацию в Донбассе, а только российско-украинские отношения.

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