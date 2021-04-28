Берлин, , 11:07 — REGNUM Правительство Германии не получало предложений президента Украины Владимира Зеленского о необходимости создания нового формата переговоров по Донбасс. Об этом сообщили в правительстве ФРГ.

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«Мы в принципе не оцениваем заявления (предложения), которые нам не представлены», — сообщил ТАСС представитель германского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 апреля, Зеленский заявил, что выступает за создание нового международного формата переговоров по урегулированию в Донбассе и частичный пересмотр Минских соглашений. По его словам, некие «очень серьезные и мощные» игроки изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны.

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