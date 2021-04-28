Москва, , 11:05 — REGNUM Происходящее в Чехии вокруг расследования взрывов на складе с оружием во Врбетице является «шизофренией чистой воды». Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Я не могу об этом рассуждать, потому что не понимаю, интеллектуально не понимаю, чего они хотели. Можно смотреть за этим, как за каким-то таким тоже, знаете, не очень изящным сериалом, опять шизофренических компонентов в этой истории полно», — сказал в беседе с РИА Новости глава российского внешнеполитического ведомства.

Речь идёт о заявлениях официальных лиц Чехии о причинах произошедшего, а также обвинении президента Милоша Земана в госизмене за то, что он предложил рассматривать все версии случившегося, включая «возможную диверсию со стороны каких-то зарубежных агентов».

«Президент Земан предложил только учитывать и ту версию, которая никогда не опровергалась за все эти семь лет. Его сейчас обвиняют в измене родине, — добавил Лавров. — Ну это разве не шизофрения? По-моему, чистой воды».

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Чехии Милош Земан 25 апреля в телеобращении к согражданам заявил, что расследование взрывов складов в деревне Врбетице не закончено, существуют две версии: непрофессиональное обращение с содержимым складов и диверсия иностранной спецслужбы. Глава государства призвал не делать преждевременных выводов и дождаться окончания расследования.

После этого заявления парламент Чехии обвинил Земана в государственной измене, так как президент якобы допустил рассекречивание гостайны во время своего телеобращения к согражданам. Парламентарии намерены рассмотреть возможность конституционной жалобы на главу государства.