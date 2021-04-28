Индианаполис, США, 28 апреля 2021, 11:05 — REGNUM «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Индианой Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 133:112.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Анферни Саймонс, набравший 29 очков.
В составе «Индианы» наибольшую результативность показали Малкольм Брогдон и Ошэй Бриссетт, набравшие по 18 очков.
На сегодняшний день «Портленд» занимает 12-е место в турнирной таблице НБА. «Индиана» идёт на 19-м месте.
Читайте также: Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Шарлотт»