Москва, , 11:04 — REGNUM Российская авиакомпания «Аэрофлот» в 1,5 раза увеличит количество рейсов из Москвы в Ростов-на-Дону в летнем сезоне 2021 года, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Частота полётов Дону с 1 июня из Москвы (аэропорт Шереметьево) в Ростов-на-Дону возрастает до 56 в неделю (восемь рейсов ежедневно). Сейчас самолёты осуществляют пять ежедневных рейсов

В «Аэрофлоте» отметили, что число Ростов-на-Дону является популярным направлением в летний сезон. Особенно востребованы пароходные экскурсии по реке Дон.

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» в ближайшее время изменит правила перевозки домашних животных.

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