Элиста, , 11:04 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один случай смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 28 апреля.

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С начала пандемии в Калмыкии жертвами коронавирусной инфекции стали 344 пациента.

ИА REGNUM сообщало, что ранее в Калмыкии в связи со снижением заболеваемости COVID-19 коечный фонд был сокращён до 210 мест. В настоящее время в регионе работают три ковидных госпиталя.

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