Тегеран, , 11:02 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вызван в комитет Меджлиса (парламента) по национальной безопасности и внешней политике, сообщает 28 апреля иранское агентство Tasnim.

Официальный представитель комитета Абольфазль Амуйи отметил, что глава МИД вызван для разъяснения ситуации с утечкой файла с секретным интервью. Заседание комитета пройдет в ближайшие две недели.

Напомним, 25 апреля западные СМИ опубликовали интервью Мохаммада Джавада Зарифа, якобы записанное в марте 2021 года. Были опубликованы также аудиофайлы с интервью.

28 апреля глава МИД Ирана выразил сожаление в связи с утечкой записи его разговора с иранским экономистом Саидом Лилязом. Он назвал разговор с собеседником «конфиденциальным обменом мнений».

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что публикация интервью направлена на подрыв внутреннего единства в Иране.