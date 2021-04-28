Сарапул, Удмуртия, , 10:59 — REGNUM В Сарапуле нетрезвый мужчина за рулем автомобиля «ЗАЗ-Шанс». совершил наезд на 69-летнюю женщину. Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, сообщает 1 отдел управления ГИБДД по Удмуртии.

Установлено, что автомобиль двигался задним ходом, а женщина переходила дорогу не на пешеходном переходе. Причем от медицинского освидетельствования водитель отказался.

Были составлены протоколы об административном правонарушении в отношении водителя по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ и ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ («Управление автомобилем водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и «Невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования»), а также в отношении пешехода ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ («Нарушение пешеходом правил дорожного движения»).

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 апреля водитель иномарки насмерть сбил двоих дорожных рабочих в Можге. Причем рабочие были в защитных жилетах оранжевого цвета, а место проведения работ было огорожено соответствующим образом. После аварии он скрылся с места происшествия.

Позднее водитель был установлен и задержан. Мужчина неоднократно привлекался к ответственности по статьям, связанным с нарушением правил дорожного движения. На момент совершения ДТП он имел неснятую и непогашенную судимость