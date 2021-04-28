Симферополь, , 10:58 — REGNUM В Республике Крым подтвердили 99 новых случаев заражения коронавирусом, данные 28 апреля опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 27 апреля, сообщалось о 101 новом носителе коронавируса.

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За последние сутки с выздоровлением после COVID-19 выписаны 93 пациента, пять человек скончались. В ковид-стационарах региона находятся на утро 28 апреля 1579 пациентов.

Всего с начала пандемии в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получили 40 271 человек, выздоровевших — 37 328 человек, скончались за весь период 1204 пациента с подтверждённым заражением коронавирусом.