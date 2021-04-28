Элиста, , 10:57 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано девять случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 28 апреля. Это на один случай заражения больше, чем днём ранее.

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В настоящее время лечение в ковидных госпиталях получают 146 пациентов, восемь из них находятся в тяжёлом состоянии. На самоизоляции остаются 411 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 20 399 человек. Выписаны с выздоровлением 19 713 пациентов.

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