Донецк, , 10:57 — REGNUM Россия уже ясно продемонстрировала готовность пресечь любое поползновение на военный сценарий в Донбассе, теперь следует сосредоточиться на помощи ДНР и ЛНР в их политическом и социально-экономическом становлении, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 28 апреля, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? — все новости»

Как сообщалось ранее, Лавров в интервью РИА Новости заявил: «Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать. Если говорить за украинскую сторону, за сторону Зеленского, я не берусь гадать, потому что, по внешним признакам, главное для него — это удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам».

"Конечно, повторения войны в Донбассе нужно было бы избежать. Для этого и были подписаны Минские соглашения 2015 года. Кстати говоря, чем для Украины закончилась та попытка Киева военным путём подмять под себя Донецк и Луганск, хорошо известно.

Избежать войны в условиях, когда Киев не хочет выполнять Минские соглашения и последующие договорённости, достигнутые в рамках «нормандского формата», можно, только заморозив конфликт в Донбассе.

Киев хочет неких «изменений» в Минских соглашениях и некоего «нового формата» урегулирования. То есть хочет поломать даже ту зыбкую основу мирного решения конфликта в Донбассе, которая терпением Донецка и Луганска, с одной стороны, и усилиями России, с другой, худо-бедно удерживалась последние шесть лет. Недаром даже на Украине Владимир Зеленский подвергается критике за свою деструктивную позицию, бьющую в первую очередь по международному авторитету Парижа и Берлина.

Потакание нынешнего президента Украины неонацистам и ультрарадикалам, которое с полным основанием констатирует Сергей Лавров, исключает, на мой взгляд, возможность ведения с ним каких бы то ни было дел. Ничем хорошим ни для Зеленского, ни для Украины оно не закончится. Впрочем, будем надеяться, что этот неизбежный внутренний кризис и перелом пойдут ей на пользу. Вот тогда, при новой власти, и могут появиться основания для российско-украинской встречи по двусторонним вопросам.