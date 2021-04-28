Шарлотт, США, , 10:55 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 114:104.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, сделавший дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов.

В составе «Шарлотт» наибольшую результативность показал защитник Девонте Грэм, набравший 25 очков.

На сегодняшний день «Милуоки» занимает седьмое место в турнирной таблице НБА. «Шарлотт» идёт на 18-м месте.

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