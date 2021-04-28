Чебоксары, , 10:54 — REGNUM Павел Данилов утверждён в должности министра строительства Чувашии в статусе вице-премьера. Соответствующий указ подписал сегодня, 28 апреля, глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно указу, Данилов назначен заместителем председателя Кабинета министров — министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики. До это он в течение месяца работал исполняющим обязанности главы минстроя.

Напомним, Павел Данилов перешёл работать в правительство Чувашии 26 января 2021 года на посту вице-премьера. 22 марта он получил министерский портфель, сменив на посту уволившегося по собственному желанию Александра Героева и сохранив статус вице-премьера.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля от должности замминистра строительства освобождён главный архитектор Чувашии Александр Шевлягин. 16 апреля уволен замглавы минстроя Александр Башлаев.

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